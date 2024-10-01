Jake’s Substack
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ZOG
9/30/2024
Oct 1, 2024
•
Jake Tyler
29
15
German Racialism
9/30/2024
Oct 1, 2024
•
Jake Tyler
14
6
Atrocity Propaganda
9/30/2024
Oct 1, 2024
•
Jake Tyler
23
6
World War Two
9/30/2024
Oct 1, 2024
•
Jake Tyler
9
2
The Polish Pretext
9/30/2024
Oct 1, 2024
•
Jake Tyler
12
1
British Balance of Power
9/30/2024
Oct 1, 2024
•
Jake Tyler
5
Germany's Economic Revival
9/30/2024
Oct 1, 2024
•
Jake Tyler
7
1
Judea Declares War on Germany
9/30/2024
Oct 1, 2024
•
Jake Tyler
95
18
The Rise of National Socialism
9/30/2024
Oct 1, 2024
•
Jake Tyler
13
3
Judeo-Christian?
9/30/2024
Oct 1, 2024
•
Jake Tyler
8
The Bolshevik Revolution
9/30/2024
Oct 1, 2024
•
Jake Tyler
4
World War One
9/30/2024
Oct 1, 2024
•
Jake Tyler
6
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